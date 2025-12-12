路透：紐約州總檢察長官非再被駁回　維州大陪審團拒絕起訴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府，早前對紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）提起刑事訴訟，罪名是「銀行欺詐」和「向金融機構作虛假陳述」。路透社12月11日引述消息人士稱，繼一名聯邦地區法官上個月駁回起訴後，維珍尼亞州的聯邦大陪審團11日也再次駁回起訴。英國廣播公司（BBC）報道，這對總統特朗普而言是個打擊。



紐約州總檢察長萊蒂西亞·詹樂霞在美國佛吉尼亞東區聯邦地區法院。（Reuters）

此前特朗普政府屬下的司法部，針對詹樂霞提出起訴，指她在維珍尼亞州購買第二套房時，涉嫌銀行欺詐及向金融機構作虛假陳述。外界普遍質疑，特朗普旨在追究其政治對手。因在前任總統拜登（Joe Biden）執政期間，詹樂霞的辦公室於2022年就特朗普集團涉嫌偽造記錄進行欺詐提出訴訟。

11月24日，南卡羅來納州聯邦地區法官柯里（Cameron Currie）駁回訴訟，指檢察官哈利根（Lindsey Halligan）的任命違法，沒有合法權力提交起訴書。

至12月11日，維珍尼亞州的大陪審團也拒絕起訴。英國廣播公司（BBC）報道，大陪審團做出不起訴的決定屬於罕見，也是對特朗普狙擊政治對手的打擊。 BBC引用哥倫比亞廣播公司（CBS）的報道稱，於2016年的數據顯示，聯邦檢察官當年調查了超過15萬人，而大陪審團僅在6宗案件中拒絕提起訴訟。