紐約州總檢察長涉欺詐房貸被起訴　批評特朗普政治報復

美國紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）因涉及欺詐房貸，10月9日在維珍尼亞州被一個聯邦大陪審團起訴。她被控一項銀行欺詐罪，以及一項向貸款機構作出虛假陳述罪。民主黨籍的詹樂霞發聲明稱，她將繼續擔任紐約州檢察總長職務，並批評相關指控是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將司法武器化，不惜一切代價進行政治報復。



圖為2025年10月9日，美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb，不在此圖中）舉行雙邊會晤。（Reuters）

美國聯邦房屋及金融局局長Bill Pulte早前將詹樂霞移送司法部調查，指控她在維州一處房產申請房貸時虛假陳述。路透社稱，該物業於2020年購入，宣稱會作為第二居所，但實際上將其用作投資。起訴書稱，詹樂霞因此獲得了優惠利率，省下約1.9萬美元。

曾是特朗普私人律師、上月獲任命為維珍尼亞州東區聯邦檢察官的哈利根（Lindsey Halligan）發聲明稱，詹樂霞是故意犯罪，嚴重違背了公眾的信任。詹樂霞則稱，特朗普政府的指控毫無根據。此案法官已安排詹樂霞10月24日首次出庭。

2023年10月2日，美國前總統特朗普（Donald Trump）就他及其家族企業涉嫌虛報資產案接受審。紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）於出庭前發表講話。（路透社）

詹樂霞過去曾起訴特朗普，最出名的是於2022年起訴特朗普及其家族生意虛報資產，以欺騙貸款人和保險公司，藉此獲得更有利的貸款條件。法官恩格隆（Arthur Engoron）去年裁定特朗普需為詐騙行為負責，應支付逾4.5億美元的罰款和利息，但今年8月獲上訴法院駁回目前已增至逾5億美元巨額罰款。