王毅晤汶萊外交主管部長　闡述台灣問題立場　稱高市言論危害嚴重

中共中央政治局委員、外交部長王毅12月11日在北京同汶萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。王毅指出，中方願同文方以兩國元首重要共識為根本遵循，保持高層交往，增進戰略溝通，願繼續同東盟相互支持，相互信任，對接發展戰略，並補充中方在台灣問題上的原則立場和日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害，讚賞文方長期恪守一個中國原則。



王毅表示，習近平主席同哈桑納爾蘇丹陛下已就構建中文命運共同體達成重要共識，為新時期中文關係發展指明方向，也為構建更緊密的中國—東盟命運共同體注入動力。明年兩國將迎來建交35周年。中方願同文方以兩國元首重要共識為根本遵循，保持高層交往，增進戰略溝通，深化互利合作，加強多邊協作，推動中文命運共同體建設邁出新的步伐。

2025年12月11日，中國北京，圖為中共中央政治局委員、外長王毅與訪華的文萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。（中國外交部）

王毅說，明年也是中國—東盟建立全面戰略夥伴關係5周年。中國始終奉行親誠惠容、睦鄰友好的周邊外交政策，視東盟為最緊密合作夥伴，願繼續同東盟相互支持，相互信任，對接發展戰略，打造合作亮點，堅持開放的區域主義，奉行真正的多邊主義，抵制任何單邊霸凌、冷戰思維，共同做地區繁榮穩定的重要力量。

王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場和日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害，讚賞文方長期恪守一個中國原則，希望並相信文方充分理解中方立場，繼續堅定支持中國人民維護主權和領土完整的正義事業，共同捍衛戰後國際秩序和人類良知正義。

艾瑞萬表示，兩國元首今年初在北京成功會晤，為雙邊關係發展提供指引和動力。文方高度重視發展對華關係，承認台灣是中華人民共和國一部份，將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中國統一大業。文方願以明年兩國建交35周年為契機，同中方密切高層交往，加強政治互信，促進人文交流，深化製造業、農漁業等領域合作，推動文中關係取得更大發展。當前國際局勢不確定性上升，地區國家應加強合作，共同抵制單邊主義和新殖民主義。中國始終是促進地區團結穩定的最重要力量。中國和東盟是天然合作夥伴，文方願同中方密切在東盟—中國關係框架內合作，推動雙方全面戰略夥伴關係，造福地區各國人民。文方全力支持中方辦好明年亞太經合組織領導人非正式會議，期待中國在國際和地區事務中發揮更大影響力和領導力。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方一致同意攜手維護南海和平穩定，加快推進「南海行為準則」磋商。雙方一致認為，國際社會在巴以問題上應致力於真正的全面持久停火，踐行「巴人治巴」原則，堅持「兩國方案」大方向不動搖，避免雙重標準，推動實現中東地區長治久安。