特朗普簽行政命令阻州級AI立法　力推統一聯邦監管框架

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（12月11日）簽署一項行政命令，旨在阻止各州執行各自的人工智能法規，並推動建立統一的聯邦監管框架。



白宮人工智能顧問薩克斯（David Sacks）表示，該命令將成為聯邦政府對抗各州「嚴苛」AI規定的工具，但他同時指出，政府不會針對涉及兒童安全的州級人工智能監管措施提出異議。

OpenAI 等美國科技巨頭長期呼籲制定全國性的人工智慧立法，認為各州監管不一的局面可能阻礙創新，並影響美國在與中國競爭AI主導地位時的實力。然而，該行政命令立即引發強烈反彈。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森 ）批評此舉為「斂財行為」，指其剝奪各州保護民眾免受人工智慧潛在風險的權利。

美國特朗普政府推動建立全國統一框架，監管人工智能（AI）技術的發展、應用及規範。（資料圖片，Reuters）

此前由於缺乏廣泛的聯邦立法，一些州份已經通過法律來解決人工智慧可能存在的風險和有害用途，例如製造誤導性的深度偽造影片和招聘中的歧視行為。