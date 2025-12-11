稱聖誕節「一年中最糟時刻」捱轟　麥當勞急撤AI生成廣告片

快餐巨頭麥當勞（McDonald's）12月6日在荷蘭發布一段人工智能（AI）生成的廣告影片，卻因把聖誕節描繪成「一年中最糟糕的時刻」而遭到大量網民批評，於是在9日將影片撤下。



▼麥當勞AI生成廣告影片：

這條長達45秒的影片，描繪了聖誕假期能出現的各種糟糕情況：滿載禮物的汽車撞上橋樑；聖誕老人被困在擁堵車流中；一名男子被聖誕樹枝條彈出屋外......最後人們走進麥當勞，開始幸福地享用快餐。畫面中跳出字幕：「躲進麥當勞，一直待到一月！」

社交平台上有不少用戶批評：「這條廣告徹底毀了我的聖誕心情。」「我不會討厭聖誕節的，麥當勞。」「AI垃圾終於消失了，真是太好了！」

麥當勞在一份聲明中表示：「該廣告旨在展現荷蘭人在節日期間面臨的壓力時刻。然而，根據社交平台上的評論和國際媒體的報道，我們注意到，對許多顧客來說，這段時間是『一年中最美好的時光』。」

圖為2020年3月17日，美國一家麥當勞（ McDonald's）餐廳的標誌。（Reuters）

製作影片的公司Sweetshop Films行政總裁布瑞吉（Melanie Bridge）在社交平台Linkedin上發文，為使用AI辯護：「這個劇本從一開始就是為AI設計，並非為了噱頭，而是因為如果沒有巨額預算和在嚴寒的歐洲冬季拍攝，這種規模的廣告根本無法用真人拍攝實現。」

來自獨立製片公司Bomper Studio的Emlyn Davies則評論布瑞吉：「那麼那些原本應該參與其中的人呢？演員、合唱團呢？與傳統的實景拍攝相比，像這樣的項目只有十個人參與，人數非常少。」