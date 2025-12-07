俄羅斯將無限量迎接印度技術工人　解決國內勞動力短缺

應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）於12月4日至5日對印度進行了國事訪問。據「今日俄羅斯」（RT）當地時間12月6日報道，普京訪印期間，俄印兩國簽署了勞動力流動協議。



當地時間12月5日，俄羅斯第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）表示，俄羅斯已準備好接收「無限數量的（an unlimited number）」來自印度的技術工人，以幫助解決國內勞動力短缺問題。

他告訴塔斯社，俄羅斯製造業至少需要80萬名額外工人，而貿易部門則面臨約150萬個職位空缺。他還補充說，服務業和建築業也需要專業人才。「我認為我們有充足的合作空間。」他說道。

不過，曼圖羅夫指出，進入俄羅斯的印度移民工人數量，「不會在一年內出現大幅增長」，因為這個過程「需要時間」。

當地時間12月5日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在新德里舉行的印俄商業論壇上發表講話時稱，印度是新興的「世界技能之都」。他表示，「印度的年輕人才，有能力滿足多個領域的全球需求」。

2025年9月1日，中國天津，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與印度總理莫迪（Narendra Modi，右）在出席上海合作組織峰會期間進行交談。（Reuters）

莫迪補充說，鑑於俄羅斯的人口和經濟發展重點，加強勞動力合作將使兩國受益。他還建議，印俄兩國可以聯合為印度工人提供俄語和軟技能培訓。

今年7月，俄羅斯聯邦勞動與社會保障部表示，2025年印度移民工人的配額總數為71817人。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報道，此次普京訪印，俄印兩國領導人會談後，雙方發佈聯合聲明，其中包括俄印兩國在政治、安全、經濟、金融、交通、能源、教育和文化領域的多項大型合作計劃。

普京介紹，雙方簽署了一系列政府間、部門間和企業間協議，其中許多協議旨在擴大俄羅斯與印度的經濟合作。

莫迪表示，印俄兩國已就一項經濟合作計劃達成一致，旨在到2030年將雙邊貿易額提升至1000億美元。

普京表示，俄印在能源領域的夥伴關係發展順利。儘管印度面臨美國施壓，要求停止從俄羅斯購買石油，俄方仍準備繼續向印度「不間斷供應」燃料。他強調，俄羅斯是印度發展所需資源的可靠供應國。

2025年12月3日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin，右），在克里姆林宮接受印度傳媒訪問。（Reuters）

莫迪也表示，能源安全是印俄兩國夥伴關係非常重要的基礎。他強調：「希望與普京的會談能夠為俄印的經濟合作注入動力。」

普京表示，隨着俄印兩國及兩國經濟的發展，雙方合作機遇不斷擴大。高科技、航空航天、人工智能等領域的合作機遇頻頻湧現。

普京補充說：「我們在軍事技術合作領域保持着高度互信的關係，並計劃在所有這些領域持續推進合作。」

普京還提及：「我很欣慰地指出，我們兩國在相互結算中不斷轉為使用本國貨幣，目前本幣結算在商務交易中的佔比已達96%。」

關於俄烏衝突，莫迪對普京表示：「印度並非中立。印度有明確的立場，那就是堅持和平，我們支持一切和平努力，堅定支持每一項推動和平的倡議。」

普京則感謝莫迪對解決俄烏衝突的關注與努力。他表示：「你為我提供了詳細闡述烏克蘭局勢的機會，也讓我能夠闡明，我們與包括美國在內的夥伴為推動危機的和平解決所採取的聯合舉措。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

