歐洲攜致癌基因男子捐精　生下近200童部份因癌離世

歐洲14家公共服務廣播機構的聯合調查發現，一位不知名男子通過捐贈精子，在歐洲各地生育了至少197個孩子。但他並不知道，自己體內攜帶一種大幅增加罹癌風險的突變基因，並且遺傳給孩子，其中部分人已經因癌症離世。



這名男子自2005年起，向丹麥歐洲精子銀行（European Sperm Bank）捐精，17年間已提供給歐洲14國的67家生育診所。雖然他身體健康，並通過捐精篩檢，但在他出生前，體內某些細胞就發生了基因突變。

示意圖：非涉事嬰兒。（Getty Images）

其體內TP53基因受到損害，影響防止人體細胞癌變的功能。該男子高達20%的精子中含有這種基因，並且只要是受影響精子所孕育的孩子，體內每個細胞都會攜帶突變。

這種現象被稱為李-佛美尼症候群（Li-Fraumeni syndrome），患者罹癌率高達90%，童年患癌和晚年患乳腺癌的幾率尤其高。

雖然其精子未被出售給英國診所，但英國廣播公司（BBC）證實，有極少數英國家庭在丹麥接受了這些精子。他們已被告知基因突變一事。

法國單親母親Céline（化名）表示，她14年前利用該男子的精子生下女兒，孩子也帶有基因突變。她對捐精者沒有任何怨恨，但無法接受自己得到的精子「不乾淨、不安全、有風險」。

示意圖：人工授精。（Getty Images）

今年較早時，一名醫生在歐洲人類遺傳學會上提出憂慮，指存在捐精相關的遺傳突變導致兒童罹癌。當時已知67名兒童中，23人攜帶這種變異基因，其中10人確診患癌。

歐洲精子銀行表示，他們對受影響的家庭表示最深切的同情，並承認這些精子在一些國家被用於生育太多嬰兒。該精子庫強調，一旦發現捐精者的精子有問題，就立即將其列入黑名單。