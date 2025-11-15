迪士尼擬透過AI允許Disney+用戶生成影片

美媒周四（11月13日）報道，迪士尼（Disney）行政總裁伊格（Bob Iger）表示，Disney+將透過人工智能（AI）允許用戶生成內容。



伊格在迪士尼2025年第4季及全年財報電話會議上稱，無論從產品角度還是技術角度來看，Disney+正推出自2019年推出這項服務以來最大、最重要的變革。

他表示，這些改變將包括透過與Epic Games的協議，在Disney+上推出遊戲，或至少是「一些類遊戲功能」。Epic Games公司主要開發了包括《要塞英雄》（Fortnite）在內遊戲。

Disney+。（X@DisneyPlus）

伊格也指，未來Disney+也將推出由人工智能驅動的短影音「用戶生成內容」，用戶不僅能自己創作，也能觀看其他人的作品。

報道指，倘若Disney+用戶不想等到2027年才看《冰雪奇緣3》，或許很快就可以自己製作。