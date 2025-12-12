女婿庫什納重返特朗普團隊動作頻頻　白宮：貢獻專業知識

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）在岳父重返白宮時，未有如第一任期般擔任總統高級顧問，但據法媒12月12日報道，他如今已經回歸特朗普的核心圈，舉動引人矚目但又惹來爭議。白宮稱其正貢獻「寶貴的專業知識」，強調他是「非正式、沒受薪的顧問」。



庫什納是特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）丈夫，他在離開白宮4年後，近日再受關注，因他被岳父委以重任，在加沙及烏克蘭的和平談判中都扮演關鍵角色。

伊萬卡與庫什納。（Getty Images）

現年44歲的庫什納本週還成為派拉蒙公司（Paramount）收購荷里活巨頭華納兄弟的投資人之一。若這筆交易成功，特朗普家族將可能間接持有特朗普經常批評的新聞頻道、美國有線電視網絡（CNN）的部份股權。

庫什納動作頻頻，此引來可能存在利益衝突的爭議，白宮發言人凱利（Anna Kelly）則回應表示：「庫什納是特朗普總統值得信賴的家人及優秀的顧問。」她還提及庫什納在中東事務上的「成功紀錄」。

她說，特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）常因庫什納有處理複雜談判的豐富經驗意見而徵詢他，庫什納在被問及時，總是慷慨分享他寶貴的專業知識。