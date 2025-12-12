泰國總理稱與特朗普進行良好通話　特朗普：泰柬同意停火重返和平

泰國與柬埔寨早前因邊境問題引發新一輪衝突，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）12月12日晚簡報自己與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行通話情況，他指泰方在近日的泰柬衝突中並非侵略者，而是行使自衛權，保護國民生命及國家主權。特朗普當日稍晚回應，稱泰柬雙方同意重返之前簽訂的停火協議，12日晚起停止一切駁火行動。



路透社報道，阿努廷表示，特朗普在通話中說「想要和平」，希望泰國停止敵對行動，恢復早前達成的停火協議。他還補充泰方與柬埔寨尚未就新一輪衝突達成停火，邊境衝突仍持續。

特朗普在旗下社交平台發文，指自己與泰柬雙方領導人進行良好通話，指近期兩國的邊境衝突，源於泰國士兵因地雷身亡的意外事件，但「泰国仍然非常强烈地报复對方」，而今後兩國「都準備好與美國繼續和平貿易」。

2025年12月12日，圖為特朗普在旗下社交平台發文指泰國與柬埔寨雙方同意在周五起停止駁火。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普在10月26日來到馬來西亞參加東盟峰會期間，見證阿努廷與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）簽署和平協議。

今輪衝突由上周日起爆發，至今在泰柬兩國合共造成至少20人死亡、超過260人受傷。柬埔寨國防部表示，泰軍昨日曾攻擊平民區，清晨再以機關槍及炮彈攻擊多個地點，包括一間古廟，強調軍方會繼續勇敢對抗侵略者，毫不動搖。泰國軍方就指責柬方侵犯領土，泰方被迫行使自衛權，保護國民生命及國家主權。