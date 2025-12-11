柬泰邊境衝突造成近200人死傷　外交部提醒中國公民暫勿前往

柬埔寨與泰國邊境衝突持續。泰國國防部12月11日表示，本輪衝突已造成9名泰國士兵死亡，逾120人受傷。柬埔寨國防部則說，至少10名柬埔寨平民喪生，另有60人受傷。中國外交部及駐柬埔寨使館周四發布安全提醒，呼籲中國公民暫勿前往柬埔寨與泰國邊境衝突地區。



泰柬邊境地區自7日起爆發激烈衝突，多地響起密集炮火。雙方均指責對方先開火。而不足兩月前，兩國剛剛簽署和平聯合聲明。

柬埔寨內政部周三晚發佈新聞稿說，逾5.6萬個家庭、共計19萬人已逃離家園前往安全避難所。新聞稿指，由於泰國加大炮擊力度，並使用F-16戰機對柬埔寨境內30公里範圍內的村莊和居民區進行空襲，平民住宅和財產、私營公司建築、政府辦公室、學校、佛塔、古廟、道路以及其他設施持續遭到破壞。

泰國軍方宣佈，自周三日起在泰國沙繳府的4個邊境縣實施宵禁。泰國外交部則指，鑒於泰柬邊境局勢存在不確定性，建議泰國公民非必要不留柬、不赴柬，直至局勢緩和。

中國外交部及駐柬埔寨使館12月11日發布安全提醒，呼籲中國公民暫勿前往柬埔寨與泰國邊境衝突地區。通告指出，近日在柬泰邊境一家賭場附近發生的炮擊事件中，「可能有中國公民受傷」，建議當地人員加強安全防範。