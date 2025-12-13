土耳其貨船烏克蘭碼頭遇襲起火　澤連斯基：俄方忽視斡旋和平努力

一艘船東為土耳其的貨船12月12日在烏克蘭敖德薩地區西南方向的一個碼頭遇襲，貨船起火濃煙衝天，消防到場滅火，烏克蘭副總理Oleksii Kuleba指至少一人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄羅斯故意攻擊民用船隻，強調事件證明俄方「拒絕認證對待外交機會，並持續發動戰爭，只在摧毀烏克蘭的正常生活。」



路透社報道，Oleksii Kuleba指，俄羅斯在周五使用無人機與導彈攻擊位於敖德薩地區南部的兩個烏克蘭碼頭，期間造成一艘土耳其船隻受損，至少一人受傷。

2024年8月21日，土耳其伊斯坦堡，圖為土耳其船隻Cenk T駛過海面。（Reuters）

船東Cenk Denizcilik在事發後表示，旗下貨船Cent K在停靠烏克蘭碼頭不久後，遭遇疑似導彈的武器襲擊。事發地為敖德薩州的黑海村（Chornomorsk）碼頭，也是敖德薩地區三大黑海碼頭之一。

澤連斯基在社交平台發文譴責俄羅斯近期多次對敖德薩地區以及當地的能源基礎設施發動攻擊，強調是俄羅斯拖延俄烏和平進程，並故意用武器攻擊平民。