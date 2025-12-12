澤連斯基：收到美國安全保障草案　研判修訂後再交還對方

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月11日（周四）表示，烏方今日與美方團隊通過視像舉行會議，就事關俄烏和平的文件進行磋商，並已收到美方關於安全保障的草案，稱將在收到的保障草案中加入烏方見解，後會將文件交還美方。



烏媒RBC-Ukraine報道，澤連斯基周四與記者交談時表示，「我們收到了美方關於安全保障的草案。正如我們之前處理20點計劃和經濟提案一樣，我們將以同樣的方式處理美國的安全保障——提出我們的想法並修改草案。」他稱，安全保障文件將提交給國會，並強調烏克蘭需要的是實際有效的安全保障。

澤連斯基亦於同日在社交平台X發文指，已與美防長赫格塞思（Pete Hegseth）、特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等人舉行視像會談商討安全保障問題。

他表示，「我們已從《布達佩斯備忘錄》中汲取了負面教訓。所有人都記得這件事，也記得俄羅斯屢次違反其所有其他承諾的種種事例。正因如此，這份安全保障文件必須針對烏克蘭人最關切的問題給出具體答案：倘若俄羅斯再次發動侵略，合作夥伴將採取哪些行動。」

2025年12月8日，英國倫敦唐寧街10號門外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左一）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默，左二）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右二）和德國總理默茨（Friedrich Merz，右一）在會晤後交談。 （Reuters）

烏克蘭目前正與其歐洲夥伴及美國就和平倡議的三份關鍵文件進行磋商：一份框架文件、一份安全保障協議，以及一份概述戰後重建原則的文件。美烏兩國尚未就領土問題達成協議。此前美方試圖施壓烏克蘭，迫使其在頓巴斯控制權問題上讓步，但烏方拒絕了該提議。