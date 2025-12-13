歐盟同意無限期凍結俄羅斯在歐資產　推動貸款烏克蘭1650億歐元

歐盟12月12日通過表決，同意無限期凍結俄羅斯央行在歐洲持有的價值2100億歐元（約19204億港元）的資產，旨在用被凍結的俄羅斯資產中的現金，向烏克蘭提供最高可達1650億歐元（約15089億港元）的貸款，以滿足烏克蘭明後兩年的軍事與民生預算。



路透社報道，這項凍結令的重大進展在於將實施期限設定為無限期，而非此前的每六個月表決是否延長凍結資產。而根據命令細節，只有當俄羅斯就戰爭向烏克蘭給予賠償後，烏克蘭才會償還歐盟的潛在貸款，意味貸款相當是俄羅斯提前向烏克蘭給予賠償。

2025年12月8日，英國倫敦唐寧街10號門外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左一）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默，左二）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右二）和德國總理默茨（Friedrich Merz，右一）在會晤後交談。 （Reuters）

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）對歐盟決定表示反對，批評歐委會是侵犯歐洲法律。比利時也表示反對，認為決定涉及重大的經濟、金融與法律風險。俄羅斯央行表示，歐盟處置這筆資產是非法，將在莫斯科法院提起訴訟。

另一方面，歐洲領導人將在下周四就此事展開會談，以決定最終細節。

歐盟在俄烏戰爭爆發後對俄羅斯實行經濟制裁，大部分遭制裁的資產被凍結在比利時的金融清算銀行Euroclear。