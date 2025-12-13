英王查理斯三世稱癌症治療反應良好　強調早期篩檢重要

患上癌症的英王查理斯三世（King Charles III）12月12日（周五）在電視上發表預先錄影的講話，透露近期抗癌歷程，稱得益於癌症的早期診斷、有效幹預且其遵循醫囑，他的治療癌症的程序將在新的一年縮短。



英國天空新聞網（Sky News）報道，查理斯三世在演講中表示，「這一里程碑既是我個人的福分，也是近年來癌症治療領域取得顯著進步的見證。我希望這能鼓勵我們當中那50%的人，因為我們一生中某個時候都會被診斷出患有這種疾病。」

國王亦呼籲人們儘早進行癌症篩檢，他說，「我從自身經驗中深知，確診癌症會讓人感到不知所措」，他還補充「早期發現是改變治療進程的關鍵，它能為醫療團隊爭取寶貴的時間，也能為患者帶來珍貴的希望。而這些希望，我們每個人都可以貢獻一份力量」。

查理斯三世於去年2月宣布自己被診斷出罹患癌症並開始接受治療，其後暫停了所有公開活動，直至四月恢復公共服務。

2025年10月9日，英王查理斯三世（King Charles III）和威廉王子（Prince William）抵達倫敦自然歷史博物館，參加「COP30倒數計時：動員起來應對氣候和自然挑戰」活動。（Reuters）

查理斯三世選擇不透露他所患癌症的具體類型。報道引述王室消息人士表示，部份原因是他不希望自己所患上的癌症類型，因為王室身份，而看起來比其他癌症更嚴重或更引人注目。只透露並非前列腺癌。

白金漢宮發言人周五發表聲明稱，「國王陛下對治療的反應非常好，醫生建議目前的治療措施將轉為進入預防性階段」。白金漢宮在去年2月宣布，查理斯三世確診罹患癌症，並開始接受治療。但王室沒有指出是哪種癌症，只透露並非前列腺癌。

施紀賢：盡早做癌症篩檢或能挽救生命

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在社交平台上發文對查理斯三世最新情況表示欣慰，稱很高興得知此事，強調盡早做癌症篩檢或能挽救生命。