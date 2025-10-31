英王查理斯三世剝奪安德魯王子全部頭銜　並逐出王室居所

英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟安德魯王子（Prince Andrew）持續醜聞纏身，白金漢宮周四（10月30日）宣布，安德魯被剝奪所有剩餘頭銜，並將被逐出倫敦西部的王室莊園（Royal Lodge）。



白金漢宮在聲明中表示，安德魯被剝奪所有頭銜和稱號後，只能被稱為安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor） 。本月初，安德魯已失去約克公爵（Duke of York）頭銜。

王室已發出正式通知，要求安德魯搬出王室莊園。英媒指出，他將搬到位於英格蘭東部桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）的私人住所。

圖為2025年10月21日，路透社無人機拍攝、位於溫莎大公園內的王室莊園一帶環境。（Reuters）

安德魯王子與已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，以及生前指控遭安德魯王子性侵的女子朱弗雷（Virginia Giuffre）回憶錄曝光後，英國王室就備受要求安德魯王子遷出的壓力。

路透社引述王室消息人士，指查理斯做出了針對安德魯的決定，並得到了其他王室成員的支持。消息人士還稱，儘管安德魯王子一直否認對他的指控，但顯然他犯了嚴重的判斷失誤。