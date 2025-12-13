巴勒斯坦總統訪意大利　強調「兩國方案」對維護地區穩定重要性

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）12月12日在羅馬會見到訪的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）。阿巴斯期間呼籲意大利承認巴勒斯坦國，稱此舉有助於維護兩國方案，鞏固和平基礎。



綜合外媒報道，阿巴斯在羅馬舉行的意大利兄弟黨年會上發表講話時強調，在1967年邊界基礎上建立以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國，是「確保該地區持久安全與穩定的唯一途徑」。

2025年12月12日，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas，左）在羅馬出席由意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）所在的意大利兄弟黨主辦的集會。（Reuters）

阿巴斯表示，一個完全主權的巴勒斯坦國「不會成為任何人的安全負擔，反而會成為區域穩定的源泉，以及維護安全與建設和平的負責任夥伴」。他稱，各國對巴勒斯坦國的承認，是對未來和平與穩定的積極投資，他希望意大利繼續支持兩國方案，並朝着這個方向前進。

2025年12月12日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）接見到訪的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas，左）。（Reuters）

梅洛尼則重申意大利對巴勒斯坦權力機構改革方案的支持，表示這些改革是推動重啟以巴和平談判、並實現基於「兩國方案」的公正持久和平所必需的前提。