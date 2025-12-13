日本青森縣7.5級地震　學者警告：未來可能出現一連串7至8級強震

日本青森縣近海12月8日（周一）晚上發生7.5級地震，已造成至少50人受傷。有日本研究機構表示，青森縣東海岸發生7.5級地震後，之後可能會出現一系列7級或8級地震。東北大學國際災害科學研究所副教授富田史章呼籲，即使氣象廳在周一地震不久後發布的「北海道三陸後發地震預警」於15日（下周一）晚11時59分屆滿，民眾仍需為未來可能發生的大地震和海嘯做好準備。



日本媒體就青森縣地震後可能發生連串地震的報道：

據《日本時報》（Japan Times）12日報道，氣象廳發布的「北海道三陸後發地震預警」，是針對位於北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣太平洋沿岸的182個市町村的居民發布。

東北大學國際災害科學研究所表示，未來震級達到7級或8級的地震，可能會在8日地震震源以南，也就是岩手縣以北、青森縣以南的海域發生。

2025年12月9日，日本東北部青森縣八戶市，一名工人在一間商業設施內進行清理工作。此前一晚，當地發生7.5級地震。（Kyodo/via REUTERS）

在東北沿岸的太平洋海域，海洋板塊持續在日本海溝處向陸地板塊俯衝。隨着板塊俯衝產生的應力在板塊邊界處不斷累積，部分邊界區域有時會突然移動，進而引發大地震和海嘯。

據日本政府地震調查委員會稱，8日發生的地震震央位於1968年7.9級地震震源區的北部，那次地震造成52人死亡。

1994年，在岩手縣北部沿海地區，也就是1968年地震震源區的南部，發生了一次7.6級強震，造成3人死亡。但此後該地區未再發生7級或以上地震。

同時，今年11月9日，岩手縣北部沿海地區以南發生了一次6.9級地震。當時發布了海嘯預警，並在岩手縣大船渡市觀測到16厘米高的海嘯。

富田史章稱，在11月9日和12月8日的地震之後，岩手縣北部沿海地區仍然是唯一沒有發生過大地震的地區。 他警告：「如果兩板塊之間發生大規模移動，該地區可能會發生8級地震，」

週一的地震引發了海嘯，其中最高的一波高達70厘米，在久慈港被觀測到。

由於港口周圍的海底地形，出現在港口的海嘯往往規模較大。今年7月30日俄羅斯堪察加半島附近海域發生特大地震後，日本觀測到的最高海嘯也出現在久慈港，最高達1.4米。

該研究所另一位教授越村俊一表示，週一地震後在久慈港觀測到的70厘米海嘯是第五波，大約在第一波海嘯到達港口90分鐘後出現。

越村俊一警告，對於未來的海嘯，「我們必須警惕可能來得較晚的最大海嘯。」

他表示：「幸運的是，週一地震中最高的海嘯發生在低潮時，這意味潮位比高潮時低1.5米。」