泰國總理揚言對柬埔寨軍事行動持續　柬埔寨：和平解決立場不變

泰國與柬埔寨早前因邊境問題引發新一輪衝突，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）12月13日揚言，當地對柬埔寨的軍事行動會持續。



路透社報道，阿努廷於Facebook發文，稱泰國對柬埔寨的軍事行動會持續，直到曼谷方面覺得國土及民眾不受損害和威脅為止。

阿努廷12日曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行通話時強調，泰方在近日的泰柬衝突中並非侵略者，而是行使自衛權，保護國民生命及國家主權。特朗普當日稍晚回應，稱泰柬雙方同意重返之前簽訂的停火協議，12日晚起停止一切駁火行動。

路透社報道，阿努廷表示，特朗普在通話中說「想要和平」，希望泰國停止敵對行動，恢復早前達成的停火協議。他還補充泰方與柬埔寨尚未就新一輪衝突達成停火，邊境衝突仍持續。

特朗普在旗下社交平台發文，指自己與泰柬雙方領導人進行良好通話，指近期兩國的邊境衝突，源於泰國士兵因地雷身亡的意外事件，但「泰国仍然非常强烈地报复對方」，而今後兩國「都準備好與美國繼續和平貿易」。

2025年12月12日，圖為特朗普在旗下社交平台發文指泰國與柬埔寨雙方同意在周五起停止駁火。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）13日則表示，他與特朗普及馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）通話，討論泰柬停火。洪馬內重申，柬埔寨維持透過和平方式解決爭議的立場，並認為美國和馬來西亞應𨤳清在新一輪衝突中，到底哪邊首先開火。