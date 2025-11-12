路透社：通用汽車要求零件供應商將供應鏈從中國轉移出去

路透社星期三（11月12日）引述四名知情人士說，通用汽車已指示數千家供應商清理供應鏈中來自中國的零件。這反映出汽車製造商對地緣政治干擾營運的情況日益不滿。



知情人士說，通用汽車高層一直敦促供應商尋找中國以外的原材料和零件來源，最終目標是將供應鏈完全遷出中國。

部分知情人士稱，通用汽車已為部分供應商設定2027年的最後期限，要求它們解除與中國的採購關係。

知情人士稱，通用汽車早在2024年底就向一些供應商下達相關指令，但在今年春天，隨著中美貿易戰不斷升級，這項工作變得更加緊迫。

圖為2021年3月16日，通用汽車（General Motors）位於美國底特律的總部大樓上標誌。（Reuters）

知情人士說，通用汽車高層指出，此舉是公司提升供應鏈「韌性」的整體戰略之一。

中美之間的地緣政治緊張讓汽車業高層們長期處於應急狀態。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）時而加徵、時而取消關稅，以及業界對潛在稀土瓶頸和電腦晶片短缺的擔憂，都促使多家車企重新評估與中國的關係。中國長期以來一直是汽車零件和原材料的重要來源地。

為回應特朗普鼓勵投資和創造就業的政策，汽車製造商和零件供應商已率先採取措施，擴大在美國工廠的生產規模。但業內高層說，他們也感受到美中關係正在經歷跨黨派、長期性的調整，一些企業正在削弱與中國數十年來形成的供應鏈聯繫。

