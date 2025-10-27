英國誤釋放難民性罪犯　三日後再被捕　外相林德偉誓徹查

在10月24日被英國監獄錯誤釋放的埃塞俄比亞裔犯人Hadush Gerberslasie Kebatu「重獲」自由身三日後，於倫敦北部的芬斯伯里公園（Finsbury Park）被警方逮捕。當局將他押送監獄管理局，等待下一步指示。英國外交大臣林德偉（David Lammy）稱將徹查誤釋事件，而犯人將會被驅逐出境。



綜合外媒報道，警方表示今次拘捕行動迅速，警員是在公眾提供有效訊息後，在周日早上前往芬斯伯里公園才將罪犯逮捕。

2025年10月26日，英國倫敦，圖為警方將錯誤釋放的性罪犯成功拘捕的一個公園內部的一個展示版。（Getty）

Kebatu在被裁罪成後，加上已經在監獄等待審判的時間，他總計被監禁108天。而按照英國最新法例，儘管未服滿刑期，Kebatu這類外國罪犯可在服較短刑期的情況下被驅逐出境。他原本將被送往移民拘留中心準備驅逐出境，但最終卻被監獄方面錯誤釋放。

Kebatu在今年7月抵達英國數天後，於庇護酒店安身並申請庇護難民身份期間，涉嫌性侵一名14歲少女與另一名女性，因而在9月被裁罪成，面臨1年監禁與為期5年的性傷害預防令約束。罪案一經披露觸發英國民眾情緒，最終成為夏季反移民示威的導火線。