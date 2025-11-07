英國再有囚犯遭錯誤釋放　司法大臣稱不可接受

英國近期接連有囚犯被錯誤釋放，英國副首相兼司法大臣林德偉（David Lammy）於11月6日批評無法接受。他前一日在國會表示，已加強相關規定以解決這一問題。路透社報道，官方數據顯示，截至2025年3月的12個月內，共有262名囚犯被錯誤釋放，是連續第4年出現增長，更是前一年報告錯放115人的兩倍以上。



2025年9月5日，英國倫敦，工黨國會議員林德偉（David Lammy）抵達唐寧街10號首相府，在副首相韋雅蘭（Angela Rayner）辭職後，林德偉將接任副首相和司法大臣。（Reuters）

上個月，涉及性侵的埃塞俄比亞裔犯人Hadush Gerberslasie Kebatu錯誤獲釋，3日後被捕。該次事件令政府飽受批評，質疑政府未能有效解決監獄人滿為患，以及移民系統崩潰的問題。

本星期，再有兩名囚犯被錯誤釋放的消息傳出，令政府的尷尬局面雪上加霜。其中一人已經自首，但另一人仍然在逃，他是阿爾及利亞公民Brahim Kaddour-Cherif，已被列入性犯罪者登記冊，且簽證過期滯留。

林德偉6日表示，囚犯獲錯誤釋放的人數激增，情況不可接受。當局正推進監獄系統現代化，用數位化工具取代紙質文件，以減少錯誤。 他又稱，過去多年的預算削減損害了監獄系統，2010年至2024年間僅新增了500個床位。他將竭盡全力解決這個問題，並保障公眾安全。

路透社報道，在過去30年間，英格蘭和威爾斯的囚犯人數翻了一番，監獄系統面臨愈來愈大的壓力，迫使政府擴大提前釋放計劃，以防止監獄過度擁擠。有司法部官員將問題歸咎於前政府，指保守黨執政14年來，公共服務長期緊縮和資金不足，也未能建造更多監獄。