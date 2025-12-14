泰柬衝突｜緊張局勢致數千泰國人滯留柬邊境　柬方無限期推遲放行

泰柬邊境局勢持續緊張，數千名滯留在柬埔寨西北邊境的泰國公民仍無法返回泰國。柬方此前保證允許他們過境，如今卻無限期推遲放行。



《曼谷郵報》報道，柬埔寨當局原定於周六（12月13日）下午1時至4時，開放與泰國沙繳府接壤的波貝口岸（Poipet），讓在柬國賭場工作的泰國人返鄉。

2025年12月13日，泰柬邊境衝突持續，圖為在柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey Province）歐克羅夫縣的沃波索萬納拉姆難民營，人們等待領取物資。（Reuters）

消息人士說，泰方獲悉放行消息後迅速調集人員和車輛，20分鐘內就完成部署，還配備救護車隊，以便保障患病或弱勢返鄉者的需求。

然而下午1時，柬方突然通知泰方，取消放行計劃，且未設定新的放行時間。泰國官員隨後撤離所有人員和車輛，警方則以安全為由，要求在口岸等候的記者撤離。

泰柬邊境衝突近日升級，約3000名泰國人周四攜行李聚集在波貝口岸，希望趕緊返鄉。但有報道稱，柬國士兵將滯留的泰國人推離口岸周邊區域。

泰國駐金邊大使館過後以人道主義為由，請求柬內政部允許泰國人回國。

2025年7月28日，泰柬衝突期間，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

不過，周下午，柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）呼籲政府暫停兩國公民往來。他在Facebook發文說，此舉是出於安全考慮，旨在防止民眾在過境途中遭到可能的傷害。

他建議在泰工作的柬國公民，暫時留在泰國，目前身在柬國的泰國人，也應原地等候通知。

泰國當局此前說，自新一輪邊境衝突爆發以來，約6000名泰國公民登記申請撤離柬埔寨；泰國周三已無條件遣返7118名柬國公民，並強調當前衝突僅限於軍事力量之間，不應將平民作為籌碼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

