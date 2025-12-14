Pornhub年度報告揭女性訪問數創新高　「這地方」女訪客佔比最多

成人網站Pornhub在12月3日發布年度報告，回顧網站本年度用戶數據統計、受關註趨勢等數個範疇，包括披露訪問網站用戶的性別佔比以及訪問地點分布，揭露女性用戶觀看成人影片的數量較去年激增並創下歷史新高，來自菲律賓、哥倫比亞、阿根廷的女用戶訪問網站佔比過半且均高於男用戶。



《紐約郵報》報道，根據年度報告，訪問Pornhub網站的女性用戶佔總訪問用戶的38%，較2015年有統計以來上漲14個百分點。報告指統計人員在過去10年持續關注網站上的女性訪客，發現佔比逐年穩定上漲，現時更有超過三分之一的網站瀏覽量源自女性用戶，動搖「只有男性會看色情內容」的說法。

成人網站Pornhub在2025年12月3日發布年度報告，指偵測到女性用戶的訪問量逐年上漲。（Pornhub）

此外，報告還列出統計數據，指來自菲律賓的女性訪客佔該地的總訪客數量的64%，哥倫比亞與阿根廷均為56%，而美國則為28%。

這個源自加拿大的成人網站自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對加拿大發動關稅威脅後，開始封鎖美國部份州份的訪問請求，包括佛羅里達州和德州。