諾貝爾和平獎得主穆罕默迪遭伊朗拘捕　歐盟與人權組織促請放人

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權活動家穆罕默迪（Narges Mohammadi）日前在當地參加悼念一名已故人權倡議者活動時，遭伊朗安全部隊扣留。歐盟12月13日發文要求德黑蘭盡快釋放穆罕默迪。



歐盟周六發聲明對穆罕默迪被捕事件表示關切，強調她因社會活動遭到當局監禁多年，促請德黑蘭「釋放穆罕默迪，同時也要考慮到她脆弱的健康狀況，以及所有因行使言論自由而遭到不公正逮捕的人」。挪威諾貝爾委員會呼籲伊朗當局「立即查明穆罕默迪的下落，確保她的安全和人身安全，並無條件釋放她」。

伊朗在囚人權倡議者兼記者穆罕默迪（Narges Mohammadi）成為2023年諾貝爾和平獎得主（Mohammadi family archive photos/Handout via REUTERS）

《衛報》12月12日報道，穆罕默迪與多名人權推動者於伊朗東部城市馬什哈德（Mashhad）參加當地知名人權推動者Khosro Alikordi的悼念活動時遭帶走。

Khosro Alikordi上週被發現倒斃在辦公室內，馬什哈德所在的禮薩呼羅珊省（Razavi Khorasan）官員稱對方死於心臟病發，惟當地被指正值加強打壓，因此外界出現對他死因的質疑。超過80名律師聯署，要求德黑蘭當局公開更多資料。

穆罕默迪在現場悼念時未戴頭巾，並被指在追悼會上發表挑釁性言論，並鼓勵在場人士「高喊『打破常規』的口號」，被指擾亂公共秩序。

現年53歲的穆罕默迪其人生中有超過十年時間身陷囹圄，最近一次是在2021年11月，當時她被控「反國家宣傳」、「危害國家安全」及參與「非法組織」，她在去年12月獲准離開牢獄，不過在周五再次遭當局拘捕。