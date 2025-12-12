諾貝爾和平獎得主輾轉三日終抵挪威　馬查多：冀將大獎帶回國

日前缺席本年度諾貝爾和平獎頒獎儀式的大獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）在翌日凌晨現身挪威奧斯陸，時隔11個月再度公開現身的她12月11日召開記者會談論多個議題，透露自己經美國協助得以離開國家，並希望能將和平獎帶回委內瑞拉。



綜合外媒報道，馬查多在記者會上回應傳媒問題，她坦言自己獲得美國政府支持才來到挪威，致謝所有協行人士，但強調為保護他們的安全，不能透露具體細節，稱在委內瑞拉的馬杜羅（Nicolas Maduro）政權竭盡全力阻止自己來挪威。

2025年12月11日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多召開記者會。（Getty）

馬查多對上一次公開露面，是在今年1月9日，當時上街抗議總統馬杜羅（Nicolas Maduro）連任就職。路透社報道指，馬查多過去十年一直遭到馬杜羅政府禁止出境。法媒上月引述委內瑞拉檢察總長指，若馬查多出境到挪威領獎，將被視為「逃犯」。

馬查多被問及未來打算時回應，目前尚無前往其他歐洲國家或美國的計劃，但透露自己在挪威期間已收到「相當多的邀請」，認為在回國前會參加一些會議，並希望能與許久未見的親人和朋友們團聚。

美媒：乘漁船離委內瑞拉 經私人飛機來挪威

《華爾街日報》報道指她在一個組織協助下花近兩個月時間策劃離境，由本周一下午起行，先由她匿藏的加拉加斯近郊避過10個軍方檢查站，花約十小時到達海邊漁村，周二清晨坐漁船去庫拉索島，但因強風和大浪遲了多個小時到達。翌日一架私人飛機由美國邁阿密飛往庫拉索，接走馬查多等人，短暫停留緬因州班戈市再前往奧斯陸。

2025年12月10日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多在缺席頒獎儀式後的當日深夜與一間酒店現身。（Getty）

冀國際切斷馬杜羅政權犯罪收益 相信特朗普行動對削弱當局起「決定性」作用

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三表示，美國在委內瑞拉海岸附近扣押了一艘油輪。馬查多被問及此事時，重申希望國際用行動切斷馬杜羅政權的收入來源，不過她此番回應未提及美國，強調馬杜羅政權貿易活動非法，包括進行黑市石油貿易，批評當局「利用這些資源來壓迫和迫害我們的人民」，而「這些犯罪集團必須被制止」。

馬查多又指每個國家都擁有自衛的權利，「就我們而言，我相信特朗普的行動是有決定性的，導致我們現在政權比以往任何時候都更脆弱」，強調馬杜羅政權開始意識到今時不同往日，「他們開始明白這件事很嚴重，全世界都在關注」。