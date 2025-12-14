美特使稱白羅斯允諾 停止氣球飛入立陶宛領空
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使科爾（John Coale）12月13日表示，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）已承諾，將盡力阻止該國的氣球飛入立陶宛領空。
近月來，用於香煙走私的氣球已導致維爾紐斯機場關閉十餘次。立陶宛指控白俄羅斯藉此進行「混合攻擊」，並為此宣布進入緊急狀態，要求議會授權軍隊支援警方及邊防人員應對走私活動。
科爾在與盧卡申科進行會談後表示，對方最近同意竭盡所能阻止這些氣球。
盧卡申科本周二（12月9日）曾指立陶宛誇大問題。科爾則稱：「我相信白羅斯總統正真誠試圖緩和局勢。這需要時間，但問題能夠解決。他向我保證，希望與鄰國維持正常關係。」他補充，立陶宛已盡力攔截氣球投送的走私品，認為雙方正在共同努力。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月1日曾指出邊境局勢惡化，並譴責白羅斯的氣球入侵是「完全不可接受」的混合攻擊。
立陶宛宣布進入緊急狀態 稱白羅斯走私氣球對公共安全構威脅就立陶宛問題折騰3年 歐盟終止在WTO起訴中國立陶宛維爾紐斯機場再受氣球干擾 10月以來至少10次短暫關閉立陶宛首都機場再受氣球干擾一度關閉 10月以來9度停擺