美特使稱白羅斯允諾　停止氣球飛入立陶宛領空

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使科爾（John Coale）12月13日表示，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）已承諾，將盡力阻止該國的氣球飛入立陶宛領空。



近月來，用於香煙走私的氣球已導致維爾紐斯機場關閉十餘次。立陶宛指控白俄羅斯藉此進行「混合攻擊」，並為此宣布進入緊急狀態，要求議會授權軍隊支援警方及邊防人員應對走私活動。

科爾在與盧卡申科進行會談後表示，對方最近同意竭盡所能阻止這些氣球。

2025年12月13日，白羅斯總統盧卡申科與科爾在明斯克會面。（Reuters）

盧卡申科本周二（12月9日）曾指立陶宛誇大問題。科爾則稱：「我相信白羅斯總統正真誠試圖緩和局勢。這需要時間，但問題能夠解決。他向我保證，希望與鄰國維持正常關係。」他補充，立陶宛已盡力攔截氣球投送的走私品，認為雙方正在共同努力。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月1日曾指出邊境局勢惡化，並譴責白羅斯的氣球入侵是「完全不可接受」的混合攻擊。