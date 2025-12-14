匈牙利國營青少年拘留中心爆虐兒醜聞　民眾示威促總理歐爾班下台

匈牙利布達佩斯一間國營青少年拘留中心（juvenile detention center，又稱感化院）爆出虐兒醜聞後，數千民眾在反對派領導人馬吉亞爾（Peter Magyar）的帶領下，於12月13日示威遊行至總理維歐爾班（Viktor Orban）的辦公室，認為後者在虐兒問題上不作為而須引咎辭職。



路透社報道，最新的虐兒事件因監視器畫面流出而曝光，畫面顯示一間青少年拘留中心的時任負責人用腳踢一名男孩的頭部。

2025年12月13日，匈牙利布達佩斯，人們在反對黨領導人馬吉亞爾（Peter Magyar）的帶領下參加遊行示威，抗議政府處理青少年拘留中心虐兒問題不力。（Reuters）

歐爾班此前已譴責虐兒行為，稱其不可接受且構成犯罪，但並未平息民眾的怒火。示威者13日走上布達佩斯的街頭示威，舉着寫有「保護兒童！」的橫幅，也有示威者拿着毛絨玩具和火炬，聲援虐兒案中的受害者。

有示威者受訪時稱：「每天都有越來越多令人作嘔的事情發生，我以前從未想過這會發生在這個國家。」

匈牙利政府本週稍早將該國五所類似的青少年懲教機構置於警方的直接監管之下，檢察官正持續調查此案，目前已有7名涉案人士被拘留，其中包括一名被指經營賣淫集團、洗黑錢和人口販運的前中心負責人。