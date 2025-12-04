歐盟同意2027年底前暫停俄天然氣進口　匈牙利斯洛伐克反對

歐盟12月3日同意在2027年底前逐步停止從俄羅斯進口天然氣，以結束其數十年來對俄能源的依賴，惟匈牙利和斯洛伐克對該舉措表示反對，並計劃提起法律訴訟。克里姆林宮周三亦譴責歐盟的決定，稱這將使歐洲競爭力下降，並導致消費者面臨更高的物價。



路透社報道，歐盟各國政府和歐洲議會的代表周三就歐盟委員會6月提出的提案達成一致。根據協議，歐盟將永久停止進口俄羅斯天然氣，並推動逐步淘汰俄石油。液化天然氣（LNG）進口將於2026年底前停止，管道天然氣進口則將於2027年9月底前暫停。

2025年截至10月，俄羅斯佔歐盟天然氣進口總量的12%，低於2022年俄烏戰爭前的45%。(Reuters)

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在一份聲明中表示：「今天，我們將永久停止這些進口。通過削減普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）的能源儲備，我們與烏克蘭站在一起，並將目光投向新的能源夥伴關係和行業發展機遇。」

然而，匈牙利外交部長表示，匈牙利反對歐盟的這項舉措，並將向歐盟法院提起訴訟，理由是該措施被錯誤地偽裝成貿易政策，以規避制裁所需的全體一致投票。

2025年12月3日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）和歐盟經濟事務委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis，右）在比利時布魯塞爾出席新聞發布會，討論烏克蘭2026-2027年的融資需求。（Reuters）

斯洛伐克亦正評估針對歐盟該舉措採取法律行動的可能性，因為該國目前仍高度依賴來自俄羅斯的天然氣和石油供應，並擔心成本更高的替代能源會損害其經濟。