王毅晤沙特外長　稱「十五五」將為中沙合作帶來新機遇

為加強中國同沙特關係，應沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）邀請，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅12月14日訪問沙特。兩人在利雅德主持召開中沙高層聯合委員會政治分委會第五次會議，就加強兩國各領域合作進行探討。



圖為2025年12月14日，中共中央政治局委員、中國外交部長王到訪利雅德，與沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）主持召開中沙高層聯合委員會政治分委會第五次會議。（中國外交部圖片）

王毅指出，中沙互為重要經貿夥伴。中國將在「十五五」時期進一步擴大對外開放，這將為中沙合作帶來新的機會。雙方要加強能源、投資等傳統領域合作，拓展新能源、綠色轉型等新領域合作，打造更多視覺化成果。中國歡迎沙特企業加大對華投資，支持中國企業赴沙特投資興業，希望沙方繼續為中國企業提供良好營商環境。

王毅又稱，雙方也要密切文化、旅遊等領域交流，進一步便利人員往來。中方支持沙方在國際和區域事務中發揮更大作用，支持沙方舉辦2030年利雅得世界博覽會，願同沙方在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊平台加強溝通協作，實踐真正的多邊主義，維護國際公平正義。

雙方並就共同關心的地區和國際問題交換意見，表示將加強溝通和協調。雙方強調支持根據「兩國方案」原則、聯合國有關決議、「阿拉伯和平倡議」，努力推動實現巴勒斯坦問題全面、公正解決，在1967年邊界基礎上建立以東耶路撒冷為首都的獨立的巴勒斯坦國。

雙方於會後並簽署了《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關於互免持外交、公務、特別護照人員簽證的協定》。