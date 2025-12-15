澳洲悉尼槍擊案　巴勒斯坦譴責事件　表明堅拒暴力及恐怖主義

巴勒斯坦譴責澳洲悉尼海灘針對猶太人的槍擊事件，聲明拒絕一切形式的暴力和恐怖主義。



法媒報道，巴勒斯坦外交部周日（12月14日）發聲明，譴責當天較早時在悉尼著名邦迪海灘（Bondi Beach）猶太教光明節（Hanukkah）慶典活動期間發生的大規模槍擊事件。

聲明重申「堅決反對一切違背人道主義價值觀的暴力、恐怖主義及極端主義行為」，並向「友好國家澳洲」表達團結。

澳洲9月與英國和加拿大共同承認巴勒斯坦國，標誌着西方外交政策數十年來的歷史性轉變。 警方周一（15日）通報，邦迪海灘槍擊案遇難者增至15人。兩名槍手為父子關係，父親當場被擊斃。

澳洲當局已將這宗案件定性為恐怖襲擊，調查還在繼續。

澳洲悉尼邦迪海灘一個猶太慶祝活動12月14日遭襲擊後，民眾翌日到案發現場附近悼念。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也譴責這宗槍擊案，稱它為「純粹的反猶主義襲擊」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）向遇難者表達哀悼，並對傷者和家屬致以慰問，同時表明法國會繼續不懈地打擊反猶主義仇恨。「這種仇恨無論出現在何處，都傷害着我們所有人。」

德國總理默茨（Friedrich Merz）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、英王查理斯三世（King Charles III）、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）等國際政要，也對這宗襲擊表示譴責。

