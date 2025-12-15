澳洲邦迪海灘恐襲　1法國公民遇難　納粹大屠殺生還者護妻亡

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生恐怖謫襲擊案，一對父子槍手向一個猶太節日慶祝活動開火，造成16人死亡、42人受傷。新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）引述警方表示，目前尚未證實所有死者身分，但估計他們年齡介乎10至87歲。多個傳媒則披露多名遇難者背景，當中包括法國公民，以及二戰納粹大屠殺的生還者等。



《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）、《衛報》等傳媒15日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）14日證實一名旅居澳洲多年的20多歲猶太裔公民Dan Elkayam不幸喪生。

法國公民Dan Elkayam在悉尼邦迪海灘的恐襲中喪生。（Facebook/Rockdale Ilinden FC）

根據死者的領英（LinkedIn）網頁顯示，Dan Elkayam在NBC環球（NBC Universal）擔任資訊科技分析員，而且是一位足球迷，甚至加入新州聯賽球會Rockdale Ilinden出戰綠茵場。

法國外交部表示，Dan Elkayam在邦迪海灘參與光明節（Hanukkah）活動時遇害；Rockdale Ilinden向他的家屬和朋友表達慰問，形容對方才華洋溢及備受大家歡迎，稱會永遠懷念他。

另一名死者為由烏克蘭移居澳洲的Alexander Kleytman，他和妻子Larissa曾經歷二戰納粹大屠殺。其妻憶述恐襲發生一刻，指他們突然聽到多響槍聲，不少人隨即倒地。丈夫當時站在她後面，之後他以身體保護妻子，最終丈夫身中多槍不治，遺下Larissa、2名孩子及11名孫兒。

來自烏克蘭的Alexander Kleytman在童年時曾經歷納粹大屠殺，移居澳洲後卻不幸遇上邦迪海灘恐襲身亡。（Jewish Care 圖片）

至於10歲女孩Matilda則是這宗襲擊的最年輕死者，報道指她送院後傷重不治。她的老師在網上發起眾籌，為Matilda的家人籌款。截至15日早上，眾籌網已籌得近5萬澳元（約26萬港元）。