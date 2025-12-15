智利總統大選結果出爐　右翼強硬派卡斯特勝選

智利總統大選12月14日結果出爐，右翼候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）以明顯優勢擊敗左翼對手賈拉（Jeannette Jara），當選新一任總統。這一結果被視為該國自1990年結束獨裁統治以來最顯著的政治右傾。



根據智利選舉委員會公佈的最終計票結果，在已統計超過95%選票的情況下，右翼候選人卡斯特於總統決選中以58.3%的得票率勝出，擊敗獲得41.7%選票的左翼候選人賈拉。賈拉已公開承認敗選，並表示已致電卡斯特表達祝賀。

2025年12月14日，智利極右派共和黨總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）在聖地亞哥（Santiago）贏得總統決選後發表演說。（REUTERS/Juan Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY）

卡斯特在其長達數十年的政治生涯中始終堅持右翼強硬立場。他提議建造邊境牆、部署軍隊至高犯罪率地區，以及遣返所有非法入境的移民。

此次是卡斯特第三次競選總統，他在2021年曾敗給現任左翼總統博里奇（Gabriel Boric），本次則成功吸引了關注犯罪率及移民問題的選民支持。