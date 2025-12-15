日本擬收緊留學生半工讀制　防止虛報收入

在日本逗留的外國人中，百分之十持有留學簽證。日媒消息指出，當局將出台管制外國人的政策裏，將收緊留學生的半工讀制度，包括推出數碼身份證，以防止留學生虛報收入資訊。這個制度將在明年進行修訂後，於2027年推出。



據日本入境管理局數據，到2025年6月底，在日本的300多萬外國人中，有43.5萬人是留學生，佔總數約10%。日本政府一般上允許私費留學生每週打工不超過28小時，這是為了減輕他們的負擔。

據報導，在修訂留學生半工讀制度方面，入境管理局將要求留學生提交學歷和就業資訊，並在做個別審核後才予以他們在日本打工開綠燈。

此外，當局要在2027年，規定擁有居留權的外國人使用稱為「我的號碼」的身份證制度，以便政府能對留學生徵收稅金和社會保險費。

日本的留學生打工制度建立於日元高漲的上世紀八十年代，旨在協助私費生能半工讀完成學業。《日經》報道，目前，這個制度成為日本非法就業的漏洞，在人力短缺的日本，在日語學校登記名額就能在日本打工。

比起其他國家，日本對留學生打工的管控鬆懈。例如，美國當局只允許留學生每周工作時長達20小時，而且規定只能在大學校園等範圍內兼職。在韓國，學生必須至少學習六個月才能獲得工作機會，而且還需要導師的推薦信。

日本當局此前壓縮了給外國留學生博士班獎學金，也因為留學生裏獲得這個獎學金的人裏以中國學生最多。管制留學生打工以及徵稅也是在針對中國學生。例如，加強對中國網路零售商的徵稅。

另外，基於中國居民多，享受無償醫療服務保險高導致日本醫療支出高，當局也決定以向外國人徵收健保費，以及規定拖欠醫療費者不准入境日本。

日本《郵報週刊》認為，高市早苗上台後試圖扭轉吸收外國人的政策，也是基於中國移民為數最多。該週刊研判，新政策明顯是在對中國居民下徵稅指令。

