澳洲悉尼槍擊案打破30年平靜　催生槍枝管制新討論｜新聞背後

澳洲悉尼著名邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日下午發生槍擊案，最少16人死亡、40人受傷。自1996年徹底改革槍枝法律以來，澳洲很少發生大規模槍擊事件，而此案打破該國長達30年的平靜。這單罕見的恐襲，正動搖其以嚴格著稱的槍枝管制體系，引發全國對公共安全政策的深切審視。



事發於14日下午7時左右，巴基斯坦裔24歲槍手阿克拉姆（暫譯：Naveed Akram）與父親薩吉德（暫譯：Sajid Akram）在邦迪海灘開槍。事發時，當地正舉行一個由猶太人組織舉行的活動，慶祝光明節（Hannukkah）。

就此案，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，他將要求內閣考慮限制槍枝許可證允許持有的武器數量，以及許可證的有效期限。

他表示：「人的境遇會發生變化，人們會在一段時間內變得激進。許可證不應是永久有效。」

圖為2025年12月15日，澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊案後，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會見記者。（REUTERS）

根據智庫澳洲協會說法，澳洲合法持有的槍枝數量在過去20多年持續攀升，目前已達400萬枝，超過1996年改革前水平。1996年，澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）發生大規模槍擊，35人死亡，23人受傷。

事件發生後，聯邦、州和地區政府決定禁止涉事槍手使用的那種半自動步槍，實施槍枝回購計劃和登記制度。此後20年間，截至12月14日前，澳洲未再發生大規模槍擊事件。

包括美國前總統奧巴馬在內的美國槍枝管制支持人士指，澳洲的嚴格法規可以作為限制美國此類事件發生的有效範例。

儘管澳洲槍枝數量正在上升，但以全球標準來衡量，涉槍犯罪率仍然不高。澳洲犯罪學研究所公布的數據指，截至2024年6月的過去一年當中，有33名澳洲人死於槍枝謀殺。而根據美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）數據，截至2023年，美國平均每天發生49單槍枝謀殺案。