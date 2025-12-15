澳洲悉尼槍擊案　槍手有6註冊槍械持娛樂牌照　政府擬加強控槍

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生大規模槍擊案，截至發稿前已有16人死亡、40人受傷，為澳洲近30年來最嚴重槍擊事件。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一（15日）表示，政府將考慮推出更嚴格的控槍政策，包括包括限制個人使用或持證槍枝的數量，及對現有牌照進行審核，並爭取各州槍法更一致。



據報道，發動襲擊的兩名槍手為父子，當中父親是射擊俱樂部會員，持有娛樂性狩獵槍枝牌照，擁有的6支槍全部登記在冊。

發生槍擊案的新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表明正研究修改州內槍械法，考慮召回議會進行立法，強調除擁有特定需要的農民外，一般市民不應能取得這類「毫無實際用途」的大威力武器。

澳洲曾於1996年發生大規模槍擊事件，一名槍手因私人恩怨持步槍在塔斯曼尼亞遊客區進行無差別襲擊，造成35人死亡，18人受傷。澳洲遂立法控槍，幾乎全面禁用全自動及半自動槍械，為世界上控槍最嚴格的國家之一，但仍然允許娛樂性狩獵用槍及農場害獸防控。

2023年7月至2024年6月，澳洲只有31宗涉槍謀殺，按人口計算槍擊謀殺率約為每十萬人中的0.09人，但全國合法持槍量已回升至約四百萬支，超過1996年前水平，引發是否需要再收緊管控的爭論。