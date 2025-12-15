澳洲悉尼槍擊案　兇徒持槍牌十年疑效忠ISIS　行兇前稱「去釣魚」

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）周日（12月14日）晚間發生嚴重槍擊案，造成至少16人死亡、逾40人受傷。警方證實，兩名槍手為父子關係，並在現場車輛內發現極端組織ISIS旗幟，懷疑襲擊與該組織有關。



新南威爾斯州警察局長蘭永（Mal Lanyon）15日表示，這是一宗蓄意針對猶太社區光明節（Hanukkah）慶祝活動的襲擊。50歲的父親薩吉德（Sajid Akram）持有合法槍枝許可證超過十年，案發時攜帶六支已註冊槍械，遭警方當場擊斃。

圖為澳洲悉尼邦迪海灘其中一名槍手、24歲的納維德。（網上圖片）

另一名槍手、薩吉德的24歲兒子納維德（Naveed Akram）重傷被捕，目前仍在羈留病房留醫，預計沒有生命危險，但很有可能面對刑事檢控。

澳洲內政部長博克（Tony Burke）指，薩吉德在1998年以學生簽證來到澳洲，但博克拒絕證實對方是否由巴基斯坦移居澳洲；納維德則是在當地出生的澳洲公民。

2025年12月15日，澳洲警方和法醫在悉尼邦迪海灘恐襲事件現場開展遺體回收工作。（Reuters）

澳洲廣播公司（ABC）報道，當地聯合反恐部門認為這對父子曾宣誓效忠ISIS。澳洲安全情報組織（ASIO）證實，納維德早在2019年就因涉嫌與ISIS相關小組接觸而被調查，但經過六個月評估後，認為沒有迹象顯示他有任何持續威脅或參與暴力的風險。

圖為悉尼邦迪海灘兩名槍手、24歲兒子納維德（Naveed Akram，左）及50歲的父親薩吉德（Sajid Akram，右）。（網上圖片）

納維德的母親稱，兩父子案發前告訴家人「要去南海岸釣魚和潛水」，她指兒子為失業泥瓦匠，形容對方性格安靜，愛好運動與釣魚，平時煙酒不拈，亦沒擁有槍械，並否認其有暴力傾向，因此對今次事件感到震驚。

澳洲悉尼邦迪海灘猶太光明節活動12月14日遭恐怖襲擊，當地傳媒公開24歲槍手納維德（Naveed Akram）的駕駛執照。（網上圖片）

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）譴責此為「恐怖主義行為」，新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）表示將進行法律改革、包括修改該州的槍支法律。警方已加強猶太教堂和學校戒備，反恐調查持續進行中。