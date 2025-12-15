澳洲槍擊案｜奪槍英雄為敘利亞裔水果店老闆　身中兩槍後現況曝光

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生重大槍擊事件，造成16人死亡、40多人受傷。事發現場，一名43歲的水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）英勇制服一名槍手並奪下武器，自己身中兩槍。目前他已完成手臂與手部槍傷手術，正在醫院康復中。



事後現場影片在網絡瘋傳，經英國廣播公司（BBC）證實，當時遊客四散奔逃，身穿白衣的艾哈邁德先躲在一輛汽車後方，伺機從背後擒抱住一名黑衣槍手，二人糾纏數秒，期間現場響起警報及槍聲，艾哈邁德成功奪下對方的步槍，並將武器對準襲擊者，迫使其撤退。

從社交平台上可見，艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）英勇制服槍手後倒在地上，手已受傷流血。（X@AlonLeeGreen）

艾哈邁德的表弟告訴澳洲7News電視台，艾哈邁德手臂和手部各中一彈，醫生已告知家人其術後情況穩定，並稱讚他是「百分之百的英雄」。

澳洲傳媒報道，艾哈邁德一家人來自敘利亞，他本人2006年來到澳洲，育有一名3歲和一名6歲女兒。其家人表示，艾哈邁德會為保護任何人挺身而出。

事件迅速引發國際關注。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）形容艾哈邁德是「非常非常勇敢的人」，其行動拯救了許多生命。特朗普的支持者、億萬投資大亨艾克曼（Bill Ackman）也稱讚艾哈邁德是「勇敢的英雄」，並宣布公司將設立獎勵計劃，表揚挺身而出的社區英雄。新南威爾士州州長柯民思（Chris Minns）大讚其為「真正的英雄」，表示現場影片是「他見過的最不可思議的場景」。

圖為艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）在醫院接受治療，目前已無大礙。（X@Partisan_12）

另外，一場為艾哈邁德設立的GoFundMe籌款活動，在短短數小時內就籌集超過20萬澳元（約103萬港元）。其中最大捐款者正是艾克曼，他捐了9萬9999美元（約78萬港元）。

圖為悉尼邦迪海灘兩名槍手、24歲兒子納維德（Naveed Akram，左）及50歲的父親薩吉德（Sajid Akram，右）。（網上圖片）

據最新報道，24歲槍手納維德（Naveed Akram）及其50歲父親薩吉德（Sajid Akram），與英勇救人的艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed）均為移民，且同在悉尼經營水果店。槍手納維德在與警方交火中受重傷被捕，目前情況危急。另一名涉案槍手薩吉德則在現場被警方擊斃。

納維德的母親表示，她不敢相信兒子會犯下這種罪行，「他是乖孩子」，不抽煙、不喝酒、不跳舞，平常都宅在家里賣水果。