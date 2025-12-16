歐洲公布烏克蘭安全保障及經濟支持措施　承諾歐美投資未來繁榮

歐洲多國和歐盟領導人周一（12月15日）晚發表聯合聲明稱，美國和歐洲領導人承諾，將在達成協議結束俄烏衝突的背景下，共同為烏克蘭提供強有力的安全保障和經濟復甦支持措施。



新華社報道，這份聯合聲明由德國政府網站發布，稱烏克蘭領土應由烏克蘭人民決定，前提是建立堅實有效的安全保障機制。

聲明說，美歐領導人承諾的措施包括：持續有力地支持烏克蘭建設武裝力量，使其維持和平時期80萬兵力規模；組建一支歐洲主導的「烏克蘭多國部隊」，在「志願聯盟」框架下由有意願的國家出兵，並得到美國支持，協助烏軍更新換代，確保烏防空安全，並支持烏海防。

這些措施還包括：建立美國主導、國際社會參與的停火監督與核查機制；做出有法律約束力的承諾，在未來發生武裝襲擊時採取措施恢復和平與安全，其中可能包含出動武裝部隊、提供情報和後勤支持、採取經濟和外交行動。

聲明說，美歐領導人還承諾投資烏克蘭「未來繁榮」，並考慮讓俄羅斯補償烏克蘭的必要性，為此已凍結俄羅斯在歐盟的資產；強烈支持烏克蘭加入歐盟。

圖為2025年11月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪達巴黎愛麗舍宮，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）握手。（Reuters）

聲明亦提到，歐洲領導人承諾在接下來數週內加速推進，共同達成並批准持久和平協議；同意繼續加大對俄施壓；強調協議中任何涉及歐盟和北約的條款將分別由其成員國進行討論。

這份聲明由德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）、挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）、歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）聯合發布。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等合照。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）15日在白宮告訴媒體記者，他當天早些時候同多名歐洲領導人和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行了「非常好」的長時間電話會談，但「這是件艱巨的事情」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

