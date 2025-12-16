意大利總理梅洛尼拍賣國際禮物　逾270件藏品估值80萬歐元

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近日宣布，將透過羅馬的貝托拉米藝術拍賣行（Bertolami Fine Art），公開拍賣其出訪期間收到的逾270件國際禮物，總估值約80萬歐元（約731萬港元）。拍賣收益將全數捐贈慈善機構，預計在聖誕節前舉行。



據意大利媒體《Il Foglio》報道，這些禮物目前存放於總理府基吉宮（Palazzo Chigi）三樓的儲藏室，其中包括多國元首贈送的特色物品。

已知的禮物包括阿根廷總統米萊（Javier Milei）贈送的電鋸雕像、印度總理莫迪（Narendra Modi）贈送的喀拉拉邦傳統服飾、阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）贈送的手織圍巾、美國前總統拜登（Joe Biden）贈送的陶瓷碗、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）贈送的平板電腦、沙特意大利商務理事會贈送的藍色蟒蛇皮鑲金高跟鞋等。

烏克蘭總統澤連斯基12月15日出訪德國柏林期間，與意大利總理梅洛尼會面。（Reuters）

梅洛尼亦計劃一併拍賣歷任意大利總理收受、長期閒置的禮物。根據意大利法律，總理不得保留價值超過300歐元的禮物。今年4月，中間派議員博尼法齊（Francesco Bonifazi）曾質疑此規定是否被遵守，並向國會提交了長達11頁的禮物清單。