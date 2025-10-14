特朗普和平峰會「羞辱」施紀賢？誤會獲邀發言勁尷尬　梅洛尼暗笑

多個國家和國際組織領導人包括美國總統特朗普（Donald Trump）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和普拉博沃（Prabowo Subianto）， 10月13日晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加沙地帶停火第一階段協議。期間，施紀賢於會上誤以為特朗普邀請他上前發言，結果遭到外界嘲笑。



周一，當特朗普向全球媒體發表演說時，他讚揚了各國領導人為促成國際和平協議所做的貢獻；而施紀賢當時站在他身後。

過程中，特朗普先按字母順序排列的國家來感謝他們在解決各種國際衝突方面所做的努力，最後他提到了英國。特朗普對施紀賢表示歡迎，並稱他為「朋友」。特朗普說：「英國在哪裏？過來。」此時，面帶笑容的施紀賢走到他面前，似乎準備在講台上發言。

特朗普接着問他：「一切順利嗎？」，施紀賢回答說：「非常好。」

「很高興您能來。」特朗普補充說。但就在特朗普邀請施紀賢上前後，他迅速轉身背對着他繼續講話，留下英國首相尷尬地站在一旁。其後，施紀賢似乎抿着嘴唇，然後悄悄地返回到其他國家領導人的隊伍之中，整個過程顯得有些尷尬和害羞。

有眼利的網民更發現，站在特朗普右邊的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）似乎被這場對話逗樂了，還疑似做出了一個鬼臉。

對於這尷尬一幕，有網民笑着拍手說：「噢！他想上台講話，特朗普卻把他打發走了。」還有網民在社交媒體上嘲笑這一尷尬失誤，稱這次互動是一次「史詩般的娛樂」。