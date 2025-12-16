澳洲悉尼槍擊案｜槍手父子疑受ISIS啟發　上月曾到菲律賓

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生槍擊事件，造成16人死和40多人受傷。警方表示，槍手父子疑似受到極端組織ISIS的啟發，並且上個月曾前往菲律賓。據悉，與ISIS有關的網絡在該國南部活動。



警方表示，50歲槍手薩吉德（Sajid Akram）已被擊斃。另據當地媒體，他24歲的兒子、同夥納維德（Naveed Akram）也中槍，目前傷勢嚴重、正在醫院接受治療，據當地傳媒9News了解，他已經清醒，料之後將面臨多宗控罪。

澳洲聯邦警察局局長巴雷特（Krissy Barrett）表示：「這是一起受ISIS啟發而發動的恐怖襲擊，是那些與恐怖組織結盟者所犯下的，而非宗教行為。」

菲律賓移民官員表示，這對父子11月1日抵達首都馬尼拉（Manila），隨後前往南部城市達沃（Davao），並於28日出境。其中父親持印度護照，兒子持澳洲護照。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）16日表示已為此與菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）通話，同時感謝對方的慰問。

澳洲警方正在調查其旅行目的，並且發現槍手兒子的車內有兩面與ISIS有關的旗幟。另据路透社報道，有影片顯示，這名青年曾在悉尼郊區的火車站外宣揚伊斯蘭教義。

澳洲悉尼邦迪海灘一個猶太慶祝活動12月14日遭襲擊後，民眾帶同鮮花翌日到案發現場附近悼念。（Reuters）

據悉，與ISIS有關的網絡在菲律賓南部擁有一定影響力。近年來，該網絡勢力已經大幅削弱，僅在棉蘭老島南部活動。