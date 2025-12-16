澳洲悉尼槍擊案　見義勇為男子踢走疑兇槍枝後遭警員槍擊｜有片

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生槍擊事件，造成16人死和40多人受傷。事發現場，一名43歲的水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）英勇制服一名槍手並搶走對方手上的槍枝，自己其後身中兩槍。據英媒報道，除了艾哈邁德之外，還有第二位見義勇為的英雄，但遺憾的是，在這名男子踢走一名受傷疑兇的步槍後，他遭到警察開槍射擊，並因被途人誤認為是槍手而遭到圍攻。



網上流出事發現場第二名挺身而出的男子遭到警察槍擊：

據英國《每日郵報》報道，邦迪海灘發生的致命恐襲奪去了15名無辜平民的生命，另外有1名疑兇身亡。

從網上流出的影片可見，一名槍手在邦迪海灘附近向慶祝猶太教光明節（Hanukkah）的人群開火後不久，一名男子悄悄地走上了一座人行天橋。

一名疑兇受傷倒地，另一名男子則悄悄爬上樓梯，踢開一支步槍，舉起雙手後退，高喊「別開槍」，而當時有警察在現場。

當警察向他開槍時，他迅速蹲下尋求掩護。當警察靠近他時，他仍然舉起雙手後退。

在隨後的混亂中，該名男子遭到警察短暫射擊，隨後被將他誤認為是疑兇的民眾圍堵。

他遭到毆打，被迫自衛。之後，警察將該名男子按倒在地，並試圖阻止其他人繼續攻擊他。

最終，在警方控制橋樑及周邊區域後，該男子被安全帶離現場。

報道引述這名男子的律師證實，該男子是來自中東的難民，在澳洲生活約十年，但目前仍持有臨時簽證，無法保證能獲得永久居留權。他有一位澳洲妻子和子女。