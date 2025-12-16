美軍東太平洋襲擊3艘涉毒運輸船　稱擊斃8名「毒品恐怖分子」

美國南方司令部（SOUTHCOM）12月16日證實，美軍周一（15日）在東太平洋對三艘涉嫌走私毒品的船隻發動「致命動能打擊」（lethal kinetic strikes），造成8人死亡。此為九月以來美軍在「南方之矛」（Southern Spear）行動中對可疑販毒船隻發動的一連串攻擊之一，目前已知25次襲擊造成至少95人死亡。



美國南方司令部在X平台上寫道：「12月15日，在國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的指示下，南方之矛聯合特遣部隊對國際水域中三艘由指定恐怖組織運營的船隻進行了致命的動能打擊。

情報證實，這些船隻正沿着東太平洋已知的毒品走私路線航行，並從事毒品走私活動。這些行動共擊斃8名男性毒品恐怖分子——第一艘船上三人、第二艘船兩人、第三艘船三人。」

2025年12月16日，美國南方司令部在X平台上發文稱，根據國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指示，在國際水域對「由指定恐怖組織操作的船隻」執行致命動能打擊。（X@Southcom）

特朗普政府將此類行動定義為與毒品集團的「武裝衝突」，並將已被擊斃者稱呼為「非法戰鬥人員」（unlawful combatants），同時聲稱援引司法部機密調查結果，政府有權在未經司法審查的情況下進行致命打擊。

此次襲擊又一次向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓，其在美國被指控為毒品恐怖主義。馬杜羅聲稱美國軍事行動的真正目的是迫使他下台。