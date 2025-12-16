美國布朗大學槍擊案　1男獲釋　警方繼續搜捕槍手

美國羅德島首府普羅維登斯（Providence，又譯普洛維敦士）警方12月15日（周一）表示，已釋放此前拘留的一名被捕人士，並重啟搜捕布朗大學（Brown University）的槍擊案疑犯。



警方早前曾拘留一名20餘歲男子，但羅德島總檢察長內羅哈（Peter Neronha）表示，調查後認定「無依據顯示其為相關人士，證據指向其他方向」，因此釋放對方。

當局未詳細說明證據變化情況。事發後，校園及周邊地區的「就地避難」令已解除，但許多居民仍緊鎖門窗，社區氣氛緊張。

普羅維登斯警察局長奧斯卡·佩雷斯上校於2025年12月15日在美國羅德島州普羅維登斯舉行的記者會上，觀看一段可能在布朗大學發布的新影片。（Reuters）

這宗造成兩名學生死亡、七人受傷的槍擊案發生於12月13日，兩名遇難者分別為來自阿拉巴馬州的庫克（Ella Cook）與烏茲別克籍學生烏穆爾佐科夫（Mukhammad Aziz Umurzokov）。

布朗大學已取消本學年剩餘課程與考試，這所擁有近1.1萬名學生的常春藤盟（Ivy League）學府，其工程與物理學大樓案發時因正在考試而未鎖外門，槍手在教室開火後逃逸。目前警方公布的閉路電視影像僅顯示一名身穿黑衣的可疑人物，未拍攝到其面部。

聯邦調查局（FBI）已介入調查，並與煙酒槍炮及爆炸物管理局（ATF）合作追查槍支來源。