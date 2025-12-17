王毅與埃及外長通話　籲關注加沙局勢同巴勒斯坦國問題

中國中共中央政治局委員、外交部長王毅12月16日應約同埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）通電話。王毅指明年是中埃建交70周年，應堅定相互支持，加強兩國關係，還強調加沙衝突持續時間長，奪走眾多巴人生命，呼籲加沙戰後治理必須同巴勒斯坦問題全面解決統籌考慮，堅持「巴人治巴」原則與兩國方案的正確走向。



王毅表示，中埃是全面戰略夥伴。習近平主席同塞西總統建立起牢固友誼，為雙邊關係發展提供了戰略指引。雙方要以明年中埃建交70周年為契機，堅定相互支持，深化務實合作，加強多邊協調，推動中埃全面戰略夥伴關係邁上新台階，助力全球南方共同實現現代化，為世界和平與發展作出中埃新貢獻。明年中方將舉辦第二屆中國—阿拉伯國家峰會，埃及是阿拉伯世界重要成員，中方願同埃方加強溝通，確保峰會圓滿成功。歡迎埃領導人來華共襄盛舉。

2025年12月13日，中國北京，圖為王毅會晤埃及外長阿卜杜勒阿提。（Getty）

阿卜杜勒阿提表示，埃中全面戰略夥伴關係基礎深厚。埃方堅決反對外國干涉中國內政，堅定恪守一個中國原則，始終認為台灣是中國領土不可分割的一部份。明年是埃中建交70周年，埃方期待同中方密切高層互訪，深化務實合作，推動兩國關係取得更大發展。熱烈祝賀中國共產黨二十屆四中全會通過「十五五」規劃建議，衷心祝願中國發展不斷取得新成就。埃方支持習近平主席提出的四大全球倡議，支持中方辦好第二屆中阿峰會。

阿卜杜勒阿提通報加沙局勢最新進展，表示埃方高度讚賞中方就解決巴勒斯坦問題提出的重要主張以及宣布新一批對巴援助，支持中方在加沙恢復和平及重建進程中發揮重要作用。

王毅表示，加沙衝突持續兩年多，奪走7萬多巴勒斯坦平民生命，這種人道災難必須終止。當前停火局勢脆弱，前景依然堪憂，各方應予高度關注，核心是戰火不能重燃、悲劇不能重演。加沙戰後治理必須同巴勒斯坦問題全面解決統籌考慮。一要堅持「巴人治巴」原則，加沙的前途命運應掌握在巴勒斯坦人民自己手中。二要照顧中東國家合理關切，阿拉伯國家的聲音應被認真聽取，作用應被真正發揮。三要符合「兩國方案」正確方向，同實現巴勒斯坦獨立建國的目標相銜接。四要確保聯合國及安理會有效參與，支持其在加沙戰後治理問題上發揮應有作用。

王毅表示，習近平主席宣布中方向巴勒斯坦提供新一批援助，旨在緩解加沙人道主義危機，支持加沙恢復與重建。中方積極評價埃方所作積極努力，將繼續支持埃及為維護地區和平發揮建設性作用，共同推動巴勒斯坦問題早日實現全面、公正、持久解決。