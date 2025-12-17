特朗普簽署公告　加擴入境禁令名單　限制逾20國公民入境美國

美國白宮12月16日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署一項公告進一步限制來自多個國家或地區的人員入境美國，這個入境禁令名單由19個國家加擴至40國，將於2026年1月1日生效。



根據公告指出，美國針對一些國家在篩選、審查和信息共享方面存在「嚴重不足」，更新了入境限制的國家名單，旨在保護「國家安全和公共安全」。

美國對布基納法索、馬里、尼日爾、南蘇丹和敘利亞這五個國家，以及持有巴勒斯坦權力機構簽發的旅行證件的人員，實施全面限制和入境限制。

圖為一個美國海關與邊境保護局在邁阿密國際機場設置的歡迎標誌。（Getty）

公告還指，對此前實施部份限制措施的兩個國家——老撾和塞拉利昂實施全面限制和入境限制；對以下15個國家實施部份限制和入境限制：安哥拉、安提瓜和巴布達、貝寧、科特迪瓦、多米尼克、加蓬、岡比亞、馬拉維、毛里塔尼亞、尼日利亞、塞內加爾、坦桑尼亞、湯加、贊比亞和津巴布韋。

此外，公共還寫明，特朗普根據今年6月簽署的行政命令，繼續對來自12個國家的人員實施全面與部份入境限制，包括阿富汗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和也門；以及繼續對7個高風險國家名單中的4國實施部份入境限制，包括布隆迪、古巴、多哥和委內瑞拉。

此外，美國解除對非移民簽證的禁令，但繼續暫停土庫曼斯坦公民以移民身份入境。