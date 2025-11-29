英國強制85免簽國及地區旅客入境前申請ETA　明年2月25日起執行

英國政府11月24日宣布，來自包括美國、加拿大、法國、香港在內的85個國家或地區的遊客，從2026年2月25日起，即使無需簽證也必須持有電子旅行授權 (ETA) 才能合法前往英國。



據英國政府網站，ETA推行初期並未嚴格執行，以便讓遊客有充足的時間適應新規定。當明年2月強制執行ETA制度後，意味着所有赴英國的旅客都必須持有ETA或電子簽證（eVisa），而航空公司將會在旅客出發前進行檢查。

英方最新公告顯示，ETA有效期為兩年，期間旅客可多次入境，每次逗留最多6個月。旅客可透過專用網站或應用程式申請，費用為16英鎊（約164港元）。

內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）表示，ETA能助英國阻止那些構成威脅的人入內，並讓他們對相關情況有更全面的了解。

塔普指出，ETA系統對旅客來說也更加方便，移民系統數位化確保每年數百萬赴英的旅客都能享受到更順暢的旅行體驗。

英國政府網站曾在3月13日更新指引，將BNO（英國國民（海外）護照）護照列入豁免申請ETA名單，意味BNO護照持有人入境英國將不需要申請ETA。