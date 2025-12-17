路透社：華納兄弟擬周三表決收購案　或拒絕派拉蒙轉向Netflix

路透社引述消息人士指，華納兄弟探索娛樂公司（Warner Bros Discovery，下稱華納兄弟）董事會，可能在12月17日就派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance，下稱派拉蒙）意圖全面收購一事進行表決，並可能建議股東反對派拉蒙的收購。



報道指，如果華納兄弟做出反對派拉蒙全面收購的決定，將會使華納兄弟轉向最先宣布發起收購的串流平台Netflix，若能成事，將成為這場被外界視為敵意收購中的最新轉捩點。

報道引述彭博社指，為派拉蒙提供融資的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）旗下的Affinity Partners，正退出這場收購爭端。

2025年12月9日，串流平台Netflix5日宣布以827億美元（約6434億港元）收購華納兄弟旗下的電影業務及HBO。隨後，派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance）8日宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。

