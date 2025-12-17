歐盟擬放寬2035年燃油車銷售禁令 被質疑破壞轉型努力
撰文：陳楚遙 羅保熙
歐盟委員會（European Commission）12月16日發布聲明，放寬2035年全面禁售新汽油及柴油車的相關規定，將強制零排放新車銷售比例從100%降至90%，允許其餘10%可以是傳統汽油或柴油汽車以及混能車。不過，有反對意見認為，新做法有機會破壞歐盟向電動車轉型的努力，並使歐盟面對外國競爭時處於不利位置。
針對傳統汽油或柴油汽車以及混能車，歐盟要求在生產過程中使用低排放的合成燃料和生質能，以及使用歐盟生產的「綠色鋼鐵」（Green steel，生產過程中減少碳排的鋼鐵）。此外，新政策將設立一個全長4.2公尺以下的小型低價電動車新類別，以促進其生產。
上述的政策轉向被視為在德國、意大利等成員國領導人及汽車業強力遊說下，歐盟委員會在綠色政策方面進行的一次讓步。歐洲汽車製造商協會（ACEA）早前表示，目前電動車的市場需求太低，如果不改變規則，製造商將面臨「數十億歐元」的罰款。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）坦言：「中國在電動車技術領域攻勢頻頻，而美國在生產力和創新方面也凌駕於我們。」他承認歐盟與美中的實力差距，並呼籲有必要重建歐盟的環保產業。
